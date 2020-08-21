Канберра, , 14:52 — REGNUM Посольство Индонезии в Канберре глубоко сожалеет о ряде австралийских опубликованных статей о количестве бессимптомных носителей SARS-CoV-2 в Индонезии, сообщает Sindonews.

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Посольство Индонезии выразило сожаление по поводу других статей, которые ставят под сомнение стратегию правительства Индонезии по борьбе с COVID-19.

«Посольство Индонезии в Канберре несколько раз отправляло письма, чтобы выразить озабоченность правительства», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Австралии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии под руководством президента Джоко Видодо несколько раз подвергалось критике со стороны зарубежных СМИ, особенно в связи с пандемией.

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