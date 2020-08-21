Москва, , 14:49 — REGNUM Европейский союз не хочет, чтобы его можно было упрекнуть за уход президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Насколько я могу судить, весь Европейский союз хочет, чтобы Лукашенко куда-нибудь сгинул, но таким образом, чтобы никого в ЕС нельзя было за это упрекнуть. Отсюда и такая двоякость высказываний представителей ЕС, — сказал Вассерман. — Ну, а что касается готовности к переговорам, то Голда Меир в бытность свою министром иностранных дел Израиля не раз выслушивала упреки в неготовности к переговорам, компромиссам. В конце концов она заявила: «Мы хотим жить, а наши соседи хотят, чтобы мы умерли. А это оставляет немного пространства для компромисса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Лукашенко должен показать готовность к переговорам с оппозицией. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что, хотя Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии, «необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине».