Москва, 21 августа 2020, 14:49 — REGNUM Европейский союз не хочет, чтобы его можно было упрекнуть за уход президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Лукашенко должен показать готовность к переговорам с оппозицией. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что, хотя Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии, «необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине».