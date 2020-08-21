Москва, , 14:39 — REGNUM В Госдуме назвали позитивным шагом отказ США от привлечения Китая к переговорам по контролю над ядерными вооружениями, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Такой шаг Вашингтона носит позитивный характер и является успехом российской дипломатии. При этом нельзя забывать об импульсивности и непоследовательности американских партнеров, которые в любой момент могут сменить переговорный вектор», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Россия продолжает настаивать на необходимости продления договора СНВ-3, который важно сохранить на ранее достигнутых и согласованных сторонами условиях, отметил парламентарий.

«Россия, как ответственный участник международных отношений, убеждена, что изменение существующих положений договора целесообразно обсуждать только после обоюдного продления действующего соглашения», — указал депутат.

США отказались от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями, сообщает портал Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

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