Брюссель, , 14:39 — REGNUM Великобритания и Евросоюз могут не успеть согласовать проблемные вопросы для заключения соглашения о сотрудничестве после Brexit. Об этом 21 августа заявил главный переговорщик ЕС по выходу Соединенного Королевства Мишель Барнье на пресс-конференции.

Он выступил по итогам седьмого раунда переговоров. «В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение», — сказал Барнье. Он выразил озабоченность и огорчение ситуацией.

Переговорщик по Brexit добавил, что по итогам очередного раунда так и не удалось достичь существенного прогресса. «У нас остается очень мало времени и множество вопросов», — сказал Барнье.

Напомним, переходный период после выхода Великобритании из состава ЕС должен завершиться 31 декабря. Соглашение к этому времени должно быть согласовано, подписано и ратифицировано.

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