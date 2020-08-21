Киев, , 14:43 — REGNUM Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, 23 августа, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии.

Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 8−15 августа 2020 года центром «Социальный мониторинг», результаты которого были представлены сегодня, 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи информируют, что позиции распределились следующим образом: «Слуга народа» — 26,7%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 21,3%, «Европейская солидарность» Порошенко — 12,5% и «Батькивщина» Тимошенко — 9,8%. Еще одна партия, «Сила и честь» Игоря Смешко, получила 4,9% и находится на грани прохождения пятипроцентного барьера (приведены данные по респондентам, которые будут голосовать и определились с выбором — ред.).

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, которая прошла в парламент, следующий состав Верховной рады Украины мог бы выглядеть следующим образом: «Слуга народа» — 172 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 130 мандатов, «Европейская солидарность» — 83 мандата, «Батькивщина» — 65 мандатов.

Также социологи отмечают, что сравнение полученных результатов с данными предыдущих опросов показало следующую динамику электоральных предпочтений: на протяжении летних месяцев рейтинг «Слуги народа» снизился с 30,5% в июне до 29,8% в июле и до 26,7% в августе; а рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» вырос с 18,6% в июне до 20,1% в июле и до 21,3% в августе. Рейтинг «Европейской солидарности» после роста с 12% в июне до 15,7% в июле опять снизился до 12,5% в августе. Уровень поддержки «Батькивщины» существенных изменений не претерпевал (9,7%; 9,6% та 9,8% соответственно).

Рейтинг других партий в настоящий момент распределился следующим образом: «Гражданская позиция» — 3,8%, «Партия Шария» — 3,6%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 3,3%, «ВО «Свобода» — 2,3%, «Голос» — 1,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,4%, «Национальный корпус» — 1,1%, остальные политсилы — менее 1%.

Опрос общественного мнения проводился Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3012 респондентов, методом индивидуальных интервью «тет-а-тет» по месту жительства респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам парламентских выборов 2019 года партия «Слуга народа» получила 254 мандата, что позволило с большим запасом сформировать монобольшинство в Раде нынешнего созыва (обычное большинство составляет 226 голосов).

В октябре этого года на Украине должны состояться местные выборы.