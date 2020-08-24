Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о выплатах родителям, чьи дети учатся в школе, разработали депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

Поправки предполагают выделение финансовой помощи родителям для сбора детей в школу. Родителям предоставляется ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова. Одновременно предусмотрена ежегодная индексация выплаты, что, по мнению парламентариев, позволит сохранить её покупательную способность.

Условием получения средств является наличие гражданства РФ у школьника.

В случае поддержки закон вступит в силу с 1 января 2021 года, пока же законопроект направлен в правительство РФ для получения отзыва. Депутаты рассчитывают, что средства на реализацию предлагаемых норм будут найдены в федеральном бюджете.

«Предполагается что принятие закона станет существенным подспорьем в процессе сбора детей в школу», — отметил Нилов.