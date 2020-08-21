Приштина, , 15:02 — REGNUM Депутат косовской оппозиционной партии Движение за самоопределение Мефаил Байчиновци 20 августа ответил на заявления главы Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная.

Харадинай ранее в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) заявил, что для самопровозглашенного Косово целью встречи 2 сентября в Вашингтоне должно стать обсуждение вопроса о взаимном признании между Косово и Сербией.

В интервью для телеканала RTV Dukagjini Байчиноци заявил, что в правящей коалиции не знают, о чем пойдет речь в Вашингтоне — об экономике ли, о признании или о чем-либо ещё, и прибавил, что вопрос о признании Косово в Вашингтоне не будет даже подниматься.

Ранее президент Сербии Александр Вучич резко отреагировал на заявления Харадиная, говоря, что на встрече в Вашингтоне не будет подписано окончательное соглашение о нормализации отношений и взаимном признании.

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