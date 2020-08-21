Приштина, , 15:47 — REGNUM Глава косовской оппозиционной партии Движение за самоопределение Альбин Курти 21 августа заявил, что в отношении Специального представителя Дональда Трампа по диалогу между Сербией и самопровозглашенным Косово Ричарда Гренелла следует использовать ту же тактику, что и в отношении посла США Гельбарда в 1998 году — единогласный протест.

Альбин Курти

Ричард Гренелл

На своей странице в социальной сети Facebook политик поместил следующее заявление:

Альбин Курти Роберт Гелбард Что касается специального представителя Гренелла, поскольку он заявил, что Косово должно отказаться от режима взаимности в отношениях с Сербией, я думаю, что мы должны вести себя так же, как вели себя с послом Гельбардом в 1998 году, который заявлял, что УЧК (алб. Освободительная армия Косово) является террористической организацией — мы должны единогласно протестовать, чтобы дать понять, что такой подход для нас неприемлем. Сегодня нам нужно, чтобы Ричард Гренелл был заменен новым Ричардом Холбруком.

При этом политик заявил, что его партия не будет участвовать в виртуальной конференции глав государственных институтов и политических партий в знак протеста против премьер-министра Авдуллы Хоти и президента Хашима Тачи.

О причинах недовольства Курти Тачи и Хоти читайте здесь: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией

Ричард Холбрук — американский дипломат, с 1997 по 1999 года занимал пост Специального представителя США в Югославии и лично доставил президенту Югославии Слободану Милошевичу ультиматум НАТО, отказ принять который стал поводом для бомбардировок страны.

Роберт Гелбард — американский дипломат, в администрации президента США Билла Клинтона занимал пост представителя по Балканам.

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