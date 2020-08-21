Приштина, 21 августа 2020, 15:47 — REGNUM Глава косовской оппозиционной партии Движение за самоопределение Альбин Курти 21 августа заявил, что в отношении Специального представителя Дональда Трампа по диалогу между Сербией и самопровозглашенным Косово Ричарда Гренелла следует использовать ту же тактику, что и в отношении посла США Гельбарда в 1998 году — единогласный протест.
На своей странице в социальной сети Facebook политик поместил следующее заявление:
При этом политик заявил, что его партия не будет участвовать в виртуальной конференции глав государственных институтов и политических партий в знак протеста против премьер-министра Авдуллы Хоти и президента Хашима Тачи.
О причинах недовольства Курти Тачи и Хоти читайте здесь: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией
Ричард Холбрук — американский дипломат, с 1997 по 1999 года занимал пост Специального представителя США в Югославии и лично доставил президенту Югославии Слободану Милошевичу ультиматум НАТО, отказ принять который стал поводом для бомбардировок страны.
Роберт Гелбард — американский дипломат, в администрации президента США Билла Клинтона занимал пост представителя по Балканам.
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