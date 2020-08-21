Белград, , 15:25 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 21 августа в интервью для сербских СМИ заявил, что его встреча с премьер-министром самопровозглашенного Косово Авдуллой Хоти в Вашингтоне, запланированная на 2 сентября, может быть перенесена на два или три дня. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Политик заявил, что в настоящее время официальных данных относительно встречи у него нет. При этом Вучич не преминул отметить, что несмотря на давление, на этой встрече он будет защищать интересы сербов.

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Напомним, предыдущая встреча сербских и косовских лидеров в Вашингтоне была отменена после публикации Специальным трибуналом по Косово обвинительного акта в отношении президента Косово Хашима Тачи.

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