Москва, , 14:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует обсуждать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с блогером Алексеем Навальным, заявил 21 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель заявила после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что нужно срочно внести ясность в ситуацию, в которой оказался российский блогер Навальный.

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