Москва, , 14:22 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и международный телефонный разговор проведет 21 августа президент РФ Владимир Путин. Об этом 21 августа сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как рассказал Песков, Путин 21 августа продолжит работать в своей резиденции в Ново-Огарёво в режиме онлайн-конференций.

«Сегодня у президента запланированы внутренние встречи, будет международный телефонный разговор вечером, мы о нем сообщим. И также президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в середине дня», — заявил пресс-секретарь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что указ о назначении послом России в Хорватии Андрея Нестеренко подписал президент РФ Владимир Путин.