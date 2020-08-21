Тбилиси, , 14:23 — REGNUM В парламент Грузии должно войти больше политических партий. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», 21 августа сказала посол США в Тбилиси Келли Дегнан, когда журналисты попросили ее прокомментировать обстановку в Грузии в предвыборный период.

«Важно, чтобы парламент был более плюралистическим, чтобы было представлено больше партий», — ответила Дегнан.

Она также указала на то, что еще для парламента важно, чтобы вошедшие в него представители различных партий могли сотрудничать друг с другом.

Напомним, в Грузии выборы в парламент должны пройти 31 октября. Основное противостояние разворачивается между правящей партией «Грузинская мечта» и самой крупной оппозиционной партией «Единое национальное сопротивление».

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