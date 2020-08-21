Москва, , 14:17 — REGNUM Завтра, 22 августа, в России отмечается День государственного флага, глава комитета Госдумы по госстротельству Павел Крашенинников(«Единая Россия») напомнил об использовании триколора, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Граждане и организации вправе беспрепятственно использовать государственный флаг и государственный герб Российской Федерации в любой день по своему усмотрению, соблюдая при этом уважительное отношение к государственным символам, — подчеркнул Крашенинников.

Ранее были приняты законы, снимающие ограничения на использование госсимволов.

«Россияне, желающие подчеркнуть свою гражданскую принадлежность, выразить патриотические чувства, могут свободно использовать государственный флаг в повседневной жизни: вывешивать на своих домах, размещать на автомобилях, приносить на мероприятия и тому подобное», — сказал глава комитета Госдумы.