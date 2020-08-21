Минск, , 14:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии напомнила жителям республики о незаконности участия в несанкционированных митингах. Об этом 21 августа сообщили в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что виновные лица будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Представители оппозиции в Белоруссии планируют выйти на протестные акции в пятницу, 21 августа, и в выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала работников промышленных предприятий продолжить протест против действующего главы государства Александра Лукашенко.

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