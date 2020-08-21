Париж, , 14:17 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран хочет послать французам «предупредительный сигнал» за несколько дней до возвращения из отпусков, передает BFM TV.

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Путешествуя по французскому департаменту Лозер, который не сильно пострадал от пандемии, Оливье Веран заявил, что «эпидемия не является неизбежной».

«Мы видим по всей стране, что распространение вируса имеет тенденцию к ускорению. Мы должны быть очень осторожны, чтобы защитить самых уязвимых людей», — заявил Оливье Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, путешествуя по департаменту Уаза, министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке еще раз выступил в защиту возобновления школьного образования в начале сентября.

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