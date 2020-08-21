Киев, , 14:10 — REGNUM МВД Украины в рамках подготовки к местным выборам уже сейчас фиксирует в некоторых регионах активность, «неадекватную избирательному законодательству».

Об этом заявил журналистам сегодня, 21 августа, глава ведомства Арсен Аваков.

Министр анонсировал «пару-тройку» публичных наказаний для «таких деятелей», что по его мнению, приведет к сохранению баланса в системе.

Он также заявил, что позиция МВД на местных выборах будет такой же «жесткой», как и на президентских и парламентских выборах в 2019 году и пообещал обеспечить «честные, прозрачные, адекватные выборы».

Аваков отметил, что одной из наибольших проблем является массовая перерегистрация людей накануне выборов, но дал понять, что для избежания этого будут скорректированы некоторые положения уголовного кодекса.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться в конце октября этого года.