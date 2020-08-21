Киев, 21 августа 2020, 14:13 — REGNUM С 1 сентября граждане Украины смогут попасть в Белоруссию только по загранпаспорту. Об этом сообщила 21 августа пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В пресс-службе отметили, что благодаря использованию загранпаспортов прохождение границы ускорится, а злоумышленникам станет тяжелее пересекать границу по поддельным документам.
Напомним, ранее представитель ГПСУ рассказал о том, что Украина усилила охрану границы с Белоруссией в связи с нестабильной ситуацией в стране.
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