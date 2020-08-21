Киев, , 14:13 — REGNUM С 1 сентября граждане Украины смогут попасть в Белоруссию только по загранпаспорту. Об этом сообщила 21 августа пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«С началом осени вступает в силу постановление правительства Украины «О частичной остановке действия соглашения… о безвизовых поездках граждан», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря использованию загранпаспортов прохождение границы ускорится, а злоумышленникам станет тяжелее пересекать границу по поддельным документам.

«За семь месяцев 2020 года пограничники обнаружили более 300 поддельных паспортных документов, более двух десятков чужих и более 1,3 тыс. недействительных», — сообщили в ГПСУ.

Напомним, ранее представитель ГПСУ рассказал о том, что Украина усилила охрану границы с Белоруссией в связи с нестабильной ситуацией в стране.

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