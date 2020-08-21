Бамако, , 14:10 — REGNUM Военные в Мали, которые захватили власть в стране, продолжают удерживать 17 человек из числа арестованных ими. Об этом 21 августа сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление представителя, созданного мятежниками т. н. национального комитета спасения народа (НКСН).

«Двое заключенных освобождены. На (военной базе в) Кати остаются 17 человек», — сказал представитель НКСН.

При этом ранее захватившие власть военные отпустили министра экономики и финансов страны Абдулая Даффе и ближайшего соратника президента Мали Сабане Махалмуду.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвали немедленно восстановить в должности свергнутого президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту.