Минск, , 14:01 — REGNUM Западные политики заинтересованы в том, чтобы Белоруссия оставалась фактическим оппонентом России, получая дотации от России же, и Александр Лукашенко может быть для Запада даже более удобным политиком, чем прозападные оппозиционеры, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 августа, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

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20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не хотел бы, чтобы в Белоруссии «повторился украинский сценарий». 21 августа на пресс-конференции в Варшаве экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сказал, что Белоруссия должна сохранять нейтралитет и что он не хочет повторения «украинского сценария».

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« Нужно понимать, что Западу Белоруссия не нужна. Конечно, было бы неплохо, чтобы она придерживалась западных подходов в отношениях с Россией, в формировании «санитарного кордона». Но этот кордон был и при Лукашенко.

Россия при этом поддерживала белорусскую экономику, которая при Лукашенко была неэффективной, практически «черной дырой», которую все время нужно было дотировать. Отсюда и осторожные заявления Запада. Не будут же они сами эту экономику содержать. Осторожно говорят и прозападные оппозиционеры. Они, конечно, хотят на Запад. Только за счет России.

Когда-то Украина хотела развернуться от России на Запад таким образом, чтобы продолжать получать от России помощь в несравнимо больших объемах, чем от Европы. У Украины это не получилось, зато отлично получалось у Лукашенко. Он не признавал Крым, помогал Украине, и все враги России были его лучшими друзьями.