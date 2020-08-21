Киев, , 14:00 — REGNUM Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня, 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, комитет увидел признаки злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Отмечается, что в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.

При этом АМКУ не обнаружил объективных причин для повышения цен этой группы. Ведоммство делает вывод, что такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования — конкурентов на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

Напомним, что Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире, с общим объемом производства на уровне 450 000 тонн продукции в год. Согласно открытой информации, в 2018 году Roshen получила 11,9 млн грн чистой прибыли, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Данных за прошлый год в открытом доступе нет.