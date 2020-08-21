Москва, 21 августа 2020, 13:53 — REGNUM Положение дел с правами русскоязычного населения в Латвии и Эстонии, несмотря на критику и осуждение со стороны международных организаций, остаётся дискриминационным. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Лавров привёл цифры: в Латвии к категории «неграждан» на сегодняшний день относятся 216,9 тысячи жителей страны (около 11% населения), в Эстонии — 75,6 тысячи (около 6%).
При этом он подчеркнул, что «реакция властей Латвии и Эстонии на международную критику по-прежнему неадекватна тяжести сложившейся ситуации».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Союза граждан и неграждан Латвии, известный правозащитник Владимир Соколов предложил президенту Латвии советоваться с представителями нацменьшинств при формировании государственной политики в области образования, выборов, включая муниципальные, а также ареала функционирования русского языка. По мнению Соколова, такое общение помогло бы Латвии в полной мере исполнить и рекомендации международных правозащитных организаций в отношении положения национальных меньшинств в стране.
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