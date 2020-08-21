Москва, , 13:52 — REGNUM Указ о назначении послом России в Хорватии Андрея Нестеренко подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 21 августа обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Нестеренко Андрея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Хорватии», — говорится в нем.

При этом другим своим указом президент России освободил от данной должности Анвара Азимова, находившегося на данном посту с 2015 года.

Напомним, ранее Андрей Нестеренко в разное время был главой департамента информации и печати МИД России, послом РФ в Черногории и российским послом на Кипре.