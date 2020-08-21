Минск, , 13:47 — REGNUM Никто не заинтересован в повторении «украинского сценария» в Белоруссии, но для полной нормализации ситуации в стране должны быть проведены новые выборы и у нее должен появиться новый, признаваемый самой Белоруссией, лидер, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 августа, политолог Дмитрий Болкунец.

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20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не хотел бы, чтобы в Белоруссии «повторился украинский сценарий». 21 августа на пресс-конференции в Варшаве экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сказал, что Белоруссия должна сохранять нейтралитет и что он не хочет повторения «украинского сценария».

« В «украинском сценарии» действительно не заинтересован никто, потому что он означает дестабилизацию ситуации. В этом свете, если соответствуют действительности сообщения о согласии и ЕС, и Путина, и Лукашенко на посредничество ОБСЕ, это было бы хорошим знаком.

В Белоруссии нужно провести выборы в соответствие с белорусским, а не международным законодательством. Нужно, чтобы в Белоруссии появился лидер, признаваемый страной, а не просто нарисовавший себе проценты.

В этом смысле сохранение власти у Лукашенко и подписание с ним каких-либо документов — не в интересах России. Легитимность Лукашенко, а значит, и этих соглашений, может быть поставлена под сомнение, что может означать новые санкции.