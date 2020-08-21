Минск,
21 августа 2020, 13:47 — REGNUM Никто не заинтересован в повторении «украинского сценария» в Белоруссии, но для полной нормализации ситуации в стране должны быть проведены новые выборы и у нее должен появиться новый, признаваемый самой Белоруссией, лидер, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 августа, политолог Дмитрий Болкунец.
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20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не хотел бы, чтобы в Белоруссии «повторился украинский сценарий». 21 августа на пресс-конференции в Варшаве экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало сказал, что Белоруссия должна сохранять нейтралитет и что он не хочет повторения «украинского сценария».
«В «украинском сценарии» действительно не заинтересован никто, потому что он означает дестабилизацию ситуации. В этом свете, если соответствуют действительности сообщения о согласии и ЕС, и Путина, и Лукашенко на посредничество ОБСЕ, это было бы хорошим знаком.
В Белоруссии нужно провести выборы в соответствие с белорусским, а не международным законодательством. Нужно, чтобы в Белоруссии появился лидер, признаваемый страной, а не просто нарисовавший себе проценты.
В этом смысле сохранение власти у Лукашенко и подписание с ним каких-либо документов — не в интересах России. Легитимность Лукашенко, а значит, и этих соглашений, может быть поставлена под сомнение, что может означать новые санкции.
Но нейтралитет Белоруссии — это маловероятно. Белоруссия является частью ОДКБ, что уже противоречит нейтралитету. Нужно тогда из него выйти? Для того, чтобы обсуждать нейтралитет, должна быть устойчивая экономическая модель, независимая от внешнего воздействия. На Белоруссию сейчас это не распространяется — экономика страны крайне зависима от России«, — отметил Дмитрий Болкунец.