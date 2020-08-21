Москва, , 13:47 — REGNUM Совет Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России выступил с заявлением по итогам проведения выборов в республике.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

"Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь», — цитирует документ сайт нижней палаты парламента.

По мнению парламентариев, все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля.

«Уверены, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины», — говорится в заявлении.

Парламентское Собрание отмечает, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, победителем стал Александр Лукашенко.

«Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси», — говорится в заявлении.

«Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено. Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа. Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права», — указано в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне состоялся телефонный разговор между спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Нацсобрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Белорусский парламент призвал Евросоюз не вмешиваться в дела республики