Стокгольм, , 14:04 — REGNUM 20 августа шведская экоактивистка Грета Тунберг провела полуторачасовую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Об этом 20 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Встреча состоялась по инициативе Тунберг и ее движения «Пятницы ради будущего», которое организует забастовки школьников и студентов с целью добиться от политиков конкретных мер, направленных на борьбу с «глобальным потеплением».

На встрече c Меркель помимо Тунберг также присутствовали трое других подростков из Германии и Бельгии. По данным журналистов, в ходе мероприятия юные экоактивисты раскритиковали отсутствие политических мер в связи с кризисом в области климата, несмотря на неоднократные обещания от европейских правительств.

«Что касается реальных действий, то мы все еще находимся в состоянии отрицания. Кризис в области экологии и климата ни разу даже не рассматривался как настоящий кризис», — написали участники встречи с Меркель в своем письме, опубликованном немецким изданием Der Spiegel и британской The Guardian.

Сообщается, что Тунберг и ее единомышленники также подали петицию с требованием, чтобы лидеры Евросоюза прекратили все инвестиции в проекты, связанные с добычей ископаемых энергоносителей. Под ней уже писались 125 000 человек, в том числе актер Леонардо Ди Каприо, писательница Маргарет Этвуд, певица Билли Айлиш и режиссер Ричард Кёртис.

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