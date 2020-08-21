Москва, , 13:45 — REGNUM Российская Федерация готова сделать все возможное для урегулирования ситуации в Белоруссии, если власти республики этого захотят. Об этом 21 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста оппозиции, переросшие в массовые столкновения с силами правопорядка. Запад в целом не признал итоги выборов.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в дела Белоруссии пытаются вмешаться внешние силы, воспользовавшись протестами в стране.

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