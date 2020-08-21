Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Офис прокурора Гаагского международного уголовного суда призвал журналистов в Грузии не публиковать какую-либо информацию о ходе следствия по событиям грузино-югоосетинского конфликта августа 2008 года. Об этом 21 августа сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Журналисты опубликовали заявление из Гааги, которое было получено в ответ на запрос, в котором они интересовались, как идет дело и когда можно ждать результатов расследования.

«Продолжающееся расследование в настоящее время находится в активной стадии. Конфиденциальность — самый важный аспект любого расследования. Соответственно, прокуратура не делает публичных комментариев», — говорится в заявлении телеканалу.

В прокуратуре также попросили все грузинские СМИ не писать по этому делу о слухах и возможных результатах, так как это может повлиять на следствие или подвергнуть опасности свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия в августе 2008 года подала в Международный суд в Гааге иск против России, обвинив ее военнослужащих в «этнических чистках». В декабре 2019 года прокурор Фату Бенсуда, которая ведет дело, сообщила, что результаты могут быть известны до конца 2020 года.

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