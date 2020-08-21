Киев, , 13:36 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают рейтинг самых влиятельных людей страны, который опубликовало по результатам экспертного опроса издание «Новое время».

По мнению издания, тройку лидеров соответствующего рейтинга составляют президент Владимир Зеленский, крупнейший олигарх страны Ринат Ахметов и глава МВД Арсен Аваков.

«Первое место Зеленского абсолютно закономерно, как бы кто к нему ни относился», — подтверждает в своем комментарии политолог Владимир Фесенко.

Эксперт напоминает, что президент Украины, какой бы ни была его фамилия, был, есть и будет в обозримой перспективе самой влиятельной фигурой власти в стране.

«При Зеленском статус главы государства даже усилился, так как де-факто у нас сформировался режим президентской республики. На президента, конечно, влияют люди из его ближайшего окружения, рекомендации советников и правительства, но последнее слово остается за ним, да и основные политические установки определяет именно он», — заявил Фесенко.

Эксперт отмечает, что согласен с оценкой второго и третьего мест рейтинга.

«Ахметов сейчас самый влиятельный олигарх, его влияние за прошедший год существенно выросло. Он самый мощный субъект в украинской экономике, влияет и на энергетический блок правительства, и на премьера. В меньшей степени, но имеет влияние и в парламенте, плюс сильное информационное влияние… Закономерно и третье место Авакова. Он самый опытный и влиятельный из всех силовиков и правоохранителей, к тому же самый опытный и влиятельный и в кабмине. Его влияние за год, с прошлого августа, также существенно выросло», — резюмировал Фесенко.

ИА REGNUM отмечает, что на четвертом месте списка оказался глава офиса президента Андрей Ермак, также в первой десятке рейтинга — депутат Рады Виктор Медведчук, олигарх Игорь Коломойский, экс-президент и действующий депутат парламента Петр Порошенко, первый помощник президента Сергей Шефир, бизнесмен Виктор Пинчук и генеральный прокурор Ирина Венедиктова, и лишь 11-е место занял премьер-министр Денис Шмыгаль.