Минск, , 13:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил работу агрокомбината «Дзержинский», сообщает 21 августа агентство БелТА.

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Глава государства посетил предприятие с рабочей поездкой. Первым делом Лукашенко спросил, сколько человек работает в компании и какова доля забастовщиков.

Представители агрокомбината ответили, что работает 4 тыс. человек, среди которых нет протестующих. «Правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров», — прокомментировал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская призвала работников белорусских предприятий продолжить забастовку. Она назвала протесты легальным и мощным оружием против режима.