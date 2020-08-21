Барнаул, , 13:32 — REGNUM Кадровые изменения произошли сегодня, 21 августа, в правительстве Алтайского края. Как сообщает официальный сайт региона, по личным обстоятельствам пост заместителя председателя покинула Ирина Долгова.

«Губернатор Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, но отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края», — отмечается в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ирина Долгова в 1988 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «Экономика труда». Трудовую деятельность начала в 1988 году на Барнаульском заводе геофизической аппаратуры экономистом. Работу в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Алтайского края Ирина Долгова начала в 1995 году в должности специалиста.

В январе 1997 года назначена заместителем исполнительного директора фонда по экономическим вопросам. 5 сентября 2000 года распоряжением главы администрации края назначена на должность исполнительного директора ТФОМС Алтайского края. Трудовую карьеру в аппарате руководства Алтайским краем начала в 2012 году с должности начальника Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.