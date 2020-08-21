Сеул, , 13:36 — REGNUM В связи с ростом случаев заражения коронавирусом в Южной Корее отменили проведение в текущем году сборов резервистов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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Первоначально сборы должны были начаться в марте, однако из-за пандемии коронавируса начало сборов неоднократно откладывалось. Впоследствии было принято решение начать сборы в сентябре и провести их в сокращенном масштабе.

В соответствии с законодательством Южной Кореи, каждый представитель мужского пола обязан принимать участие в учебных сборах, продолжительность которых составляла от одного до трёх дней в год, в течение шести лет после завершения обязательной военной службы.

Отмечается, что программа проведения учебных сборов в стране отменена впервые с момента её введения в 1968 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вооруженных силах Южной Корее зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения увеличилось до 92.

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