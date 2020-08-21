Киев, 21 августа 2020, 13:31 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко уже начал раскачивать ситуацию на Украине с целью свержения действующего главы государства Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания 21 августа в своём видеообращении, адресованном Зеленскому.
Он напомнил, что уже в нескольких видеообращениях говорил о преступлениях, совершённых Порошенко и его людьми во время государственного переворота в 2014 году.
По его словам, Порошенко начал подготовку к госперевороту.
Он рассказал, как в 2014 году по приказу Порошенко были организованы похищения, избиения и убийства «активистов майдана», чтобы подогреть ненависть протестующих к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.
Бывший депутат рады призвал Зеленского действовать на опережение и пообещал помочь ему.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что 24 августа, во время празднования Дня независимости Украины, радикалы, связанные с Порошенко, могут совершить государственный переворот.
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