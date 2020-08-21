Киев, , 13:31 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко уже начал раскачивать ситуацию на Украине с целью свержения действующего главы государства Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Давид Жвания 21 августа в своём видеообращении, адресованном Зеленскому.

Он напомнил, что уже в нескольких видеообращениях говорил о преступлениях, совершённых Порошенко и его людьми во время государственного переворота в 2014 году.

«Эти признания игнорирует член вашей команды — генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она делает вид, что ничего не происходит. Я записываю это обращение к вам, чтобы сказать, что такая позиция — ошибка», — заявил Жвания, обращаясь к Зеленскому.

По его словам, Порошенко начал подготовку к госперевороту.

«Пётр Порошенко начал раскачивать ситуацию в стране… Сейчас все «порохоботы» (сторонники Порошенко — ИА REGNUM)… обвиняют вашу команду в предательстве. Потом они позовут людей на улицы, и вы уже не будете знать, что делать», — предупредил экс-депутат.

Он рассказал, как в 2014 году по приказу Порошенко были организованы похищения, избиения и убийства «активистов майдана», чтобы подогреть ненависть протестующих к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

«Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол… 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий… чтобы усилить эффект, было организовано так называемое похищение Дмитрия Булатова. Однако в этом случае никакого похищения не было. Булатов работал на Порошенко», — перечислил Жвания.

Бывший депутат рады призвал Зеленского действовать на опережение и пообещал помочь ему.

«Порошенко ради личной власти не остановится ни перед чем. Он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в ваше кресло», — подчеркнул Жвания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что 24 августа, во время празднования Дня независимости Украины, радикалы, связанные с Порошенко, могут совершить государственный переворот.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине может произойти госпереворот — депутат Рады