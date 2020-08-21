Минск, , 13:24 — REGNUM КГБ Белоруссии задержало 20 августа активиста белорусского забастовочного движения Дмитрия Куделевича, но ненадолго: в тот же день он сбежал и перебрался на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал стачкома белорусского госпредприятия ОАО «Беларуськалий».

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"Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты», — сказано в сообщении стачкома белорусских шахтёров.

Забастовка на солигорском калийном комбинате — одна из самых массовых и важных для белорусского протестного движения. Калийные удобрения — важная часть белорусского экспорта и, соответственно, валютной выручки. Львиная её доля уходит в бюджет, из которого финансируется деятельность чиновников и силовиков, жестоко подавляющих массовые ненасильственные акции протеста.

Протестные выступления по всей Белоруссии начались вскоре после закрытия избирательных участков вечером 9 августа. Граждан возмутили действия властей, отстранивших от участия в президентских выборах основных конкурентов Александра Лукашенко, отсутствие независимого наблюдения за выборами, отказ участковых комиссий оглашать результаты голосования сразу после подсчёта бюллетеней.

При подавлении массовых ненасильственных акций протеста МВД использовало резиновые пули, водомёты, светошумовые гранаты и другие спецсредства. Задержанных жестоко избивали. Погибло несколько манифестантов.

Пытки задержанных, жестокие избиения прохожих и другие преступления «правоохранительных органов» усилили протестные выступления и вывели их на беспрецедентно массовый уровень. К ним добавились забастовки на крупнейших госпредприятиях, которые власти пытались замалчивать и отрицать.

Рабочие предприятий Минска, Солигорска, Новополоцка и других городов требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Они также требуют освобождения задержанных манифестантов и политзаключённых, прекращения пыток и вывода присланных в их город подразделений, третирующих местное население под предлогом борьбы с «массовыми беспорядками».

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