Бишкек, 21 августа 2020, 13:24 — REGNUM Известный киргизстанский теолог, доктор политологии и исламских исследований Кадыр Маликов стал новым заместителем муфтия Киргизии. Об этом сегодня, 21 августа, сообщило Духовное управление мусульман республики.
Распоряжение о его назначении подписал муфтий Максатбек Токтомушев.
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Справка ИА REGNUM: Маликов Кадыр Курманбекович родился 1 декабря 1972 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.
Окончил факультет исламского права Иорданского национального университета, где получил степень магистра, а также курс конфликтологии центра по безопасности и международным связям испанского университета Complutense de Madrid.
В 2002 — 2003 годах занимал должность главного специалиста отдела международного сотрудничества министерства образования и культуры Киргизии.
В 2005 — 2008 годах занимал должность ведущего эксперта Института стратегического анализа и прогноза при Киргизско-Российском Славянском университете.
С 2020 года — член президентского совета Киргизии.
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