Москва, , 13:23 — REGNUM Диалог, который после продолжительных усилий удалось наладить между Белградом и Приштиной, в настоящее время находится в состоянии застоя. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«В своё время ценой больших усилий и болезненных компромиссов ситуацию удалось перевести в переговорное русло. В 2010 году Генассамблея ООН уполномочила Евросоюз выступить посредником в диалоге Белград — Приштина, — сказа в интервью газете «Труд» глава российского внешнеполитического ведомства. — Наметился путь к постепенному выходу на взаимоприемлемые договоренности, прежде всего, по обеспечению безопасности сербов в крае. Однако из-за обструкции косоваров эти решения остались виртуальными».

Лавров также добавил, что сейчас в Брюсселе и Вашингтоне наращивают активность, чтобы перезапустить переговорный процесс. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что внешнее содействие должно осуществляться «без шантажа и выкручивания рук одной стороне с одновременным поощрением сомнительных политических аппетитов другой».

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«На сегодня диалог стагнирует. Но альтернативы ему нет, как бы ни хотелось кому-то разрубить этот гордиев узел, — сказал Лавров. — Альтернатива диалогу чрезвычайно опасна для всех».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве РФ в Сербии заявили, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии и в будущем также не намерена этим заниматься. Такое заявление было сделано на фоне появившихся в последнее время в ряде сербских СМИ сообщений о том, что Россия якобы поддерживает определённые политические силы в Сербии.

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