Москва, , 13:22 — REGNUM Ответственность за состояние здоровья блогера Алексея Навального несут врачи, они и должны принимать решение о возможности его транспортировки. Об этом 21 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, лечащий врач, который несет ответственность за состояние Навального, придерживается точки зрения, что «до конца не известно, что стало причиной» госпитализации.

«Поэтому врач считает, что пока нет ясности, что стало причиной, перевозка по воздуху невозможна, может представлять угрозу здоровью», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Воздушное судно приземлилось в Омске, где блогера госпитализировали.

В настоящее время он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Версия об отравлении пока не подтверждается результатами анализов, проведённых в больнице.

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