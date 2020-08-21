Киев, , 13:18 — REGNUM В случае проведения парламентских выборов на Украине в ближайшее время, в Верховную раду прошли бы четыре партии. Об этом сказано в отчёте Центра «Социальный мониторинг», который опубликован 21 августа на официальном сайте организации.

Социологи отметили, что разрыв между пропрезидентской партией «Слуга народа» и партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» сократился почти до 5% — 26,7% и 21,3% соответственно. Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают «Европейская солидарность» с 12,5% поддержки и «Батькивщина» — 9,8% голосов.

Опрос проводился с 8 по 15 августа. Всего были опрошены 3012 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомни, по данным компании RTS «Роботизированные телесистемы», 38,2% опрошенных жителей Украины не считают праздником день независимости Украины, который отмечается 24 августа.

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