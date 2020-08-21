Брюссель, , 13:10 — REGNUM В управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека ожидают, что блогеру Алексею Навальному будет оказана надлежащая медпомощь. Об этом 21 августа сообщила официальный представитель ведомства Лиз Троссел.

«Мы подчеркиваем важность того, чтобы он получил полное и адекватное лечение, в котором нуждается для выздоровления», — сказала Троссел на брифинге в Женеве.

По ее словам, то, «что случилось с Навальным, вызывает большую обеспокоенность и тревогу».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолёт приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. В настоящее время он находится без сознания и подключен к аппарату ИВЛ. Версия об отравлении блогера пока не подтверждается результатами анализов, проведённых в больнице.

Читайте подробнее: Анализы не выявили наличие ядов в организме Навального