Киев, , 13:04 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины стал первый заместитель главы ведомства Максим Грищук. Об этом сообщило 21 августа информационное агентство «Украинские новости».

По данным журналистов, конкурс на должность нового главы САП состоится в ноябре 2020 года.

Напомним, ранее глава САП Назар Холодницкий подал рапорт об отставке. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова удовлетворила просьбу чиновника.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава САП Украины ушёл в отставку