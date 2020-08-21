Москва, , 13:03 — REGNUM На международный военно-технический форум «Армия-2020», который начнется 23 августа, приедут представители около ста стран. Об этом 21 августа рассказал министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По словам главы Минобороны РФ, в нынешнем году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, на котором около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов.

«На полях форума пройдут двусторонние встречи и переговоры с главами делегаций иностранных государств. Ожидаем представителей 92 стран. 18 делегаций возглавят министры и заместители министров обороны», — заявил Шойгу.

Также он рассказал, что в армейских играх нынешнего года на полигонах в пяти государствах, в программу которых включены 30 конкурсов, примут участие 156 команд из 32 стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что Россия договорилась с Сирией о расширении российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

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