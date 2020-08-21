Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Министр юстиции самопровозглашенного Косово Селим Селими 20 августа в рамках визита в США провел встречу с заместителем государственного секретаря США Джорданом Эндрюсом из Бюро по международным вопросам, связанным с наркотиками и обеспечением соблюдения закона (INL). Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, в ходе встречи политик заявил, что его приоритетом на посту министра станет совершенствование законодательства о борьбе с негативными явлениями, организованной преступностью и коррупцией.

Селими выразил Эндрюсу благодарность за исключительную поддержку, оказанную бюро исправительным учреждениям края в оборудовании объектов, улучшении условий труда и рабочей атмосферы.

В заключение беседы косовский министр заявил, что благодаря стратегическому партнерству с США, оказывающими поддержку агентствам и программам министерства юстиции, реформы будут продвигаться быстро и прогресс в процессе укрепления и консолидации правоохранительной системы будет гарантирован.

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