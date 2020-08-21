Париж, , 12:54 — REGNUM Путешествуя по департаменту Уаза, министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке еще раз выступил в защиту возобновления школьного образования в начале сентября, передает BFM TV.

«Образовательная задача состоит в том, чтобы в начале учебного года присутствовали все ученики. Мы хотим, чтобы образование было для всех, и чтобы не было увеличения неравенства или трудностей в обучении», — заявил Жан-Мишель Бланке.

«Все усилия, которые мы приложили в мае и июне полезны для нас, чтобы быть более эффективными в сентябре», — добавил министр образования, перечислив основные элементы санитарного протокола: барьерные жесты, циркуляция воздуха на занятиях, наличие мыла и водно-спиртового геля и обязательное ношение масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национального образования Франции отправился с визитом в школу департамента Уаза.

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