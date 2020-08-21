Николаев, Украина, , 12:53 — REGNUM Украина не имеет возможности самостоятельно вести разработку вакцин, но может их производить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 21 августа, общаясь с журналистами во время поездки в Николаевскую область.

«Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки — технического оборудования науки медицинской тоже нет… Ничего не было вовсе, лабораторий никаких не было… сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить [вакцины]», — рассказал он.

Зеленский отметил, что правительство Украины ведёт переговоры с несколькими странами, в которых разрабатываются вакцины от коронавируса.

«Если нам удастся взять вакцину в той или иной стране, мы готовы её массово производить», — сообщил президент Украины.

Зеленский также рассказал, что на Украине планируют создать исследовательский центр, специализирующийся на разработке вакцин.

«Мы будем делать отдельный центр, собирать лучших учёных Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский признал, что рост числа заражений коронавирусом на Украине способен парализовать украинскую систему здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: рост числа заражённых SARS-CoV-2 может «остановить медицину»