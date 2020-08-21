Николаев, Украина, 21 августа 2020, 12:53 — REGNUM Украина не имеет возможности самостоятельно вести разработку вакцин, но может их производить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 21 августа, общаясь с журналистами во время поездки в Николаевскую область.
Зеленский отметил, что правительство Украины ведёт переговоры с несколькими странами, в которых разрабатываются вакцины от коронавируса.
Зеленский также рассказал, что на Украине планируют создать исследовательский центр, специализирующийся на разработке вакцин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский признал, что рост числа заражений коронавирусом на Украине способен парализовать украинскую систему здравоохранения.
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