Кишинёв, , 12:45 — REGNUM Кредит от России в размере €200 млн, по которому молдавское правительство начало новые переговоры с российской стороной в июле, власти Молдавии рассчитывают получить до конца текущего года. Об этом 21 августа рассказал президент страны Игорь Додон в очередном выпуске программы «Президент отвечает».

«Для нас очень важно получить эти деньги до конца года. Я уверен, что мы их получим», — сказал молдавский президент.

Также Додон заявил, что он готов предложить себя в качестве первого молдавского гражданина для тестирования новой российской вакцины от коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия согласилась выделить Кишиневу кредит в €200 млн и данное соглашение одобрило правительство Молдавии, и ратифицировал парламент страны. Однако позднее проевропейская молдавская оппозиция оспорила данное соглашение в конституционном суде (КС) республики и новое соглашение о кредите, как ранее сообщал Додон, будет учитывать заключение КС Молдавии.