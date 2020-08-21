Киев, , 12:33 — REGNUM Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, заместитель генерального прокурора страны Назар Холодницкий ушёл в отставку. Об этом сообщило 21 августа информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в офисе генерального прокурора.

«Написал рапорт об отставке», — рассказал источник журналистам.

По его словам, чиновник покинет свой пост с 1 сентября.

Позже Холодницкий подтвердил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уволила его с должности в соответствии с ранее поданным рапортом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, информация об отставке Холодницкого появлялась ещё в начале 2020 года. Вероятной причиной отставки мог стать конфликт главы САП с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёмом Сытником.

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