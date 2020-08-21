Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Для восстановления авиасообщения между Грузией и РФ необходима воля российских властей и улучшение эпидемиологической обстановки в России. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 21 августа сказал представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе.

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Он прокомментировал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения.

«Если будет соответствующая политическая воля со стороны России, я думаю, как только позволит эпидемиологическая ситуация, этот вопрос может быть поднят», — сказал Абашидзе.

Напомним, авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в июле 2019 года. Это произошло на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, которые начались в июне прошлого года из-за посещения грузинского парламента российской делегацией для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

В июле этого года замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что для возобновления авиаперевозок нужно, чтобы в Грузии прекратилась антироссийская кампания.

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