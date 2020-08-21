Варшава, , 12:22 — REGNUM Белоруссия после смены в ней действующей власти должна сохранить с Россией «прекрасные отношения». Такое мнение 21 августа высказал во время онлайн пресс-конференции бывший претендент на пост президента республики Валерий Цепкало, находящийся в настоящее время в Польше.

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«Мы считаем, что нам надо оставить все хорошее в отношениях, которые у нас есть с Россией. С Россией у нас, безусловно, должны быть прекрасные отношения», — сказал он.

Также экс-кандидат отметил, что у Белоруссии нет другого пути и Россия является для страны главным партнером как в области политики и экономики, так и в области социальных отношений.

«Но все-таки надо понимать, что Запад, страны Евросоюза являются источником инвестиций, новых знаний, и нам необходимо развивать с ними отношения, не вступая в Европейский союз», — добавил при этом Цепкало.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский парламент призвал Евросоюз не вмешиваться в дела республики.