Минск, , 11:56 — REGNUM Следователи намерены допросить членов координационного совета по трансферу власти в Белоруссии в рамках возбуждённого уголовного дела о захвате власти. Сегодня, 21 августа, в Следственный комитет республики для дачи показаний прибыли члены президиума оппозиционного координационного совета Максим Знак и Сергей Дылевский.

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Максим Знак заявил журналистам, что не ожидает быстрых следственных действий. Он сообщил, что проходит по делу как свидетель. Дылевский признался, что не знает, в каком он качестве проходит по делу.

«Просто пригласили для беседы», — приводит РИА новости слова члена координационного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, координационный совет по трансферу власти в Белоруссии был инициирован 14 августа экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. 19 августа Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей оппозиции из числа членов координационного совета по трансферу власти в республике. В надзорном ведомстве считают, что создание и деятельность совета направлены «на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Дело возбуждено по статье 361 УК республики.

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Оппозиция заявила, что о законности координационного совета, в возбуждение уголовного дела о захвате власти назвала попыткой оказать давление на граждан республики.