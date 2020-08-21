Дублин, , 11:55 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Микал Мартин принял 21 августа отставку министра сельского хозяйства Дары Каллири, нарушившего меры по борьбе с коронавирусом, сообщает Reuters.

Каллири в нарушение мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, посетил общественное мероприятие, чем вызвал в свой адрес волну критики.

«Его присутствие на этом мероприятии было неправильным и ошибочным», — подчеркнул Мартин. — Я принял его отставку».

«Люди по всей стране пошли на большие жертвы в своей семейной и деловой жизни, чтобы выполнить привала против COVID-19», — добавил он.

Напомним, целый ряд чиновников стран Европы подвергся критики в результате нарушения введенных правил социальной дистанции. В частности, жесткой критике подвергся советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс. Его британские политики и журналисты весной обвинили в нарушении карантина и потребовали уйти в отставку.