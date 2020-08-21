Дублин, 21 августа 2020, 11:55 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Микал Мартин принял 21 августа отставку министра сельского хозяйства Дары Каллири, нарушившего меры по борьбе с коронавирусом, сообщает Reuters.
Каллири в нарушение мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, посетил общественное мероприятие, чем вызвал в свой адрес волну критики.
Напомним, целый ряд чиновников стран Европы подвергся критики в результате нарушения введенных правил социальной дистанции. В частности, жесткой критике подвергся советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс. Его британские политики и журналисты весной обвинили в нарушении карантина и потребовали уйти в отставку.