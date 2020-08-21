Сухум, , 11:58 — REGNUM Члены общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» обратились в парламент страны с требованием дать официальные пояснения насчет информации в СМИ о негласном визите грузинских политиков. Об этом 20 августа сообщает «Нужная газета».

«Мы ждем официальной информации от властей по этому поводу. Если в ближайшее время от властей не будет информации, просим депутатов парламента сделать официальный запрос в соответствующие структуры», — цитируют журналисты текст заявления от ветеранов.

Они также потребовали провести общественные слушания по этому вопросу.

Напомним, 20 августа оппозиционный телеканал «Мтавари архи» выпустил репортаж, в котором сообщалось, что депутат парламента Грузии от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и лидер этой партии Давид Тархан-Моурави посетили Абхазию с неизвестной целью. По информации журналистов, они на глазах правоохранителей прошли сначала на абхазскую территорию, а затем вернулись.

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